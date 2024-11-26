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威聯通登興櫃首日漲55%
工業電腦廠威強電小金雞NAS品牌商威聯通（7805）昨（26）日以參考價638元登錄興櫃，早盤立刻攻上1,100元，躋身千元俱樂部，終場收參考價995元，漲幅逾55.96%，開啟蜜月行情，股價僅次於印能科技及鴻勁，居興櫃第三高價股。
威聯通（QNAP）成立於2004年，為全球資料儲存方案品牌，擁有自有產品線，提供儲存及網路解決方案，主要產品NAS是結合網路、儲存、運算於一體的資料保護伺服器， 確保數位資產不會損毀或被竊取。
根據Fortune Business Insights研究顯示，全球NAS市場年複合成長高達16.5%，至2030年將達千億美元的規模。威聯通指出，在邊緣AI趨勢下，AI NAS將可同時作為edge device、edge gateway、edge server。
威聯通預期，全球資料數據總量迎來爆炸性增長，2025年將突破1 zettabyte，AI智能將衍生出資料維運、高容量儲存需求上升、高效能儲存技術、AI伺服器設備成長及資料安全與隱私保護法規等諸多新需求。
威聯通預估，數位轉型驅動企業資料儲存市場持續向好，短期成長動能則為擴大中小型企業等級市占率。
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