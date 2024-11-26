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光聖10月自結純益月增26.5% 今年累計已賺近一個股本

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

光通訊廠光聖（6442）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，26日應主管機關要求公告自結數，10月稅後純益1億元，月增26.58%，年增2.45倍，每股純益1.31元，加計先前已公告的前三季財報，光聖前10月累計每股純益達9.83元，已賺將近一個股本。

光聖10月合併營收5.88億元，月增4.6%，年增155%，自結10月稅前盈餘為1.25億元，月增21.36%，年增2.47倍。

光聖25日股價飆漲超過半根停板，26日則再回跌4.69%，幾乎回吐前一日漲幅，終場下跌25元，險守500元大關、收在508元。

光聖受惠美系資料中心客戶需求火熱，光被動元件產品營收占比持續擴大，第3季已來到超過七成，隨著產品組合維持有利，也帶動毛利率節節升溫、第3季一舉衝上63.3%，季增超過10個百分點，第3季獲利也改寫第2季寫下的歷史新猷。

光聖預期，第4季雖逢傳統淡季，營收也不至於大幅下滑，下半年整體營運將維持上半年水準。

伴隨美系資料中心客戶需求續強，光聖未來會持續擴充菲律賓與擴大非中產能，由於美國政府鼓勵光通訊產品在美國生產，並提供補貼方案，光聖持續評估在美國設廠的可行性。

營收 美國

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