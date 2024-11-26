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弘凱法說會／前三季營收6.3億元、年增2% EPS 賺1.71元

經濟日報／ 記者楊絡懸／台北即時報導
弘凱總經理曾智宏（中）說明營運展望。記者楊絡懸／攝影
弘凱總經理曾智宏（中）說明營運展望。記者楊絡懸／攝影

光電半導體整合方案供應商弘凱光電（5244）26日舉行法說會，弘凱總經理曾智宏表示，今年中國製造業和房地產市場持續疲弱、經濟放緩，受大環境影響，弘凱今年前三季營收較去年僅呈現微幅上揚，仍藉由調整產品組合、與提升高技術含量及附加價值的產品，維持毛利率向上動能，同時透過提升營運管理效能，使EPS持續呈現年成長。

弘凱累計今年前三季營收6.3億元，年增2.1%，毛利較去年同期提升了6.2個百分點；稅後純益1.2億元，年增4.1%，每股稅後純益（EPS）1.71元。

在IC LED產品上，弘凱產品系列名稱為iCLed，曾智宏強調，今年是弘凱積極邁向國際市場的一年，分別於中、美、德及韓國等市場大力推廣最新款EVO ICLED產品，成效顯著，於國際車用市場大幅提高技術能見度，並於甫落幕的德國慕尼黑電子展中，獨家發表UPP色彩校正軟體。

弘凱UPP利用演算法，快速且正確協助車廠校正RGB ICLED的顏色，搭配EVO ICLED產品，校色速度可提升5倍、準確度達99%以上，有效解決車廠耗時校色的長期痛點。

弘凱表示，去年已開始布局軟體，以技術服務來提升附加價值、深化國際市場。除汽車氛圍燈應用外，弘凱ICLED系列也在許多消費性產品開花結果，包括韓系一線品牌的電競螢幕氛圍燈及日本柏青哥遊戲機台應用等。

另在智能感測應用方面，包含IR LED與感測等不可見光產品耕耘有成，前三季展現明顯年成長，憑藉業界最完整的產品線和全球最小尺寸 IR LED等技術實力，成功拓展至智慧門鈴及安防監控等應用場景。

此外，市場對明年消費電子展（CES）將發表AI 筆電抱以期待，弘凱正積極開發應用於AI筆電和電競筆電鍵盤的新技術，預期能搭上下一波換機需求浪潮。

LED 電競筆電

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