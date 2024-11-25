外資：緯創AI伺服器成長力道遭低估 目標價上看165元

緯創（3231）22日法說後，外資證券看好緯創人工智慧（AI）伺服器營收明年可望成長三位數，且出貨GB200符合進度，紛紛給予「買進」或「優於大盤」評等，目標價以花旗證券的165元最高，其次是高盛證券的152元、野村證券的146元。

花旗指出，投資人主要關注緯創今年第4季及明年成長前景、GB200機會、毛利率前景及川普2.0的潛在衝擊。花旗看好緯創的基本面堅實、業務靈活且股價評價有吸引力，重申「買進」評等，但對2024~2026年的預估每股稅後純益（EPS）略微下調0.2~3.4%，目標價也從170元下修到165元。

高盛對緯創維持「買進」評等，看好AI營收（雲端服務供應商及企業的UBB/運算板、AI伺服器訂單）持續成長，並在競爭激烈的消費電子市場降低比重以提高獲利能力。

高盛指出，緯創在2024~2025年的獲利將從2023年的低基期成長，有三大主要推動力。一是個人電腦（PC）市場在2024年復甦，受惠於消費PC補庫存及商用PC Win 11的升級周期。二是AI伺服器需求持續成長，推動緯創在繪圖處理器（GPU）基板及AI伺服器的業務。三是一般伺服器需求復甦。

高盛預估，AI 伺服器（包括 GPU基板）在 2023~2025年占緯創總營收的比重分別為3%、6%、8%。由於緯創獲利成長強勁，高盛認為緯創本益比較同業有吸引力，且法人低估緯創在AI伺服器的成長力道。

野村重申對於緯創及緯穎（6669）的「買進」評等，認為這兩家企業在第4季到明年第1季的成長力道最強，優於其他同業。其他台灣ODM廠多少會受到Hopper過渡到Blackwell的影響，且可能會持續到明年第1季。緯創在輝達（NVIDIA）、亞馬遜AWS（透過緯穎）及超微（AMD）的AI業務取得平衡，緯穎更充分受惠於特殊應用IC（ASIC）AI的成長。