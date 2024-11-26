晶心科需求熱 營運攻頂

AI需求強勁，處理器矽智財（IP）廠商晶心科（6533）今年營收有望續創新高，公司對明年營運展望充滿信心，持續推動高成長策略。

晶心科去年度營收首度突破10億元大關，今年累計前十月合併營收10.73億元，超越去年。晶心科今年前三季每股淨損2.58元，不過第3季虧損幅度已收斂，每股淨損0.04元。

AI應用在去年超車消費性產品，躍居晶心科營收主要動能，公司估計，今年來自AI應用營收占比有望超過四成。

RISC-V架構是晶心科的主力發展產品，晶心科董事長林志明先前表示，隨著技術持續進展，異質整合、多重CPU架構已很普遍，以RISC-V架構來說，開發者可自行添加指令，在技術上的優勢與彈性，遠高於其他架構，預期未來採用該架構開發產品的廠商愈來愈多。

據了解，Meta是晶心科的大客戶之一，雙方合作已久，第一代Meta訓練和推理加速器就是採用晶心科的RISC-V架構IP，日前Meta再推出第二代晶片，晶心科仍然是其IP合作夥伴。