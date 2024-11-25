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電信龍頭 赴日秀肌肉
台日電信龍頭再次攜手合作，中華電信（2412）表示，攜手NTT合作跨國全光網路創新應用概念，昨（25）日前進日本參加NTT R&D Forum 2024，秀超低延遲互動沉浸式應用，讓台日兩地使用者加入虛擬展演廳觀賞VR表演與互動。
中華電信與NTT去年簽署合作備忘錄，攜手推進IOWN技術演進與落地應用，今年8月底啟動全球首例國際IOWN全光網路（APN）連接台北與東京，並於NTT R&D Forum 2024展示創新應用概念驗證。
中華電信技術長暨執副黃志雄帶隊赴日參加。雙方計劃基於跨國全光網路，展示超低延遲互動沉浸式應用，讓台日兩地使用者加入虛擬展演廳共同觀賞VR表演與互動，雲端渲染高畫質VR影像可讓使用者的終端設備大幅輕量化，且不易產生觀賞時的暈眩，可望發展成為消費者虛擬展演和產業界遠端操作創新解決方案。
黃志雄表示，跨國全光網路可應用在需要大頻寬極低延遲的創新應用，更支撐分散式跨雲運算。
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