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佳世達180億聯貸 簽約
佳世達（2352）委由台灣銀行及第一銀行統籌主辦180億元永續連結指標聯貸案，昨（25）日完成聯貸簽約，此案超額認購1.42倍以180億元結案。這是佳世達聯貸案第三度連結ESG永續指標，挹注佳世達永續發展之動能。
佳世達董事長陳其宏、台銀董事長凌忠嫄、一銀董事長邱月琴昨天共同主持。聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運周轉金，台銀及一銀擔任管理銀行，原預計募集150億元，超額參貸1.42倍，承諾金額達213億元，最終以180億元結案。
佳世達集團橫跨資通訊產業、醫療事業、智能解決方案及網路通訊事業，2024年連續六度蟬聯亞洲最佳企業雇主獎、連續兩年榮獲亞洲企業社會責任獎，更首度入選標普全球永續年鑑獲得全球排名前5%的肯定。
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