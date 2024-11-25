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大陸新規 助攻建通市占

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

建通（2460）總經理何易霖昨（25）日在證交所舉辦的法說會中表示，中國大陸改變插頭安全規範，要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套，這是百年難得一見的機會，建通有技術和成本優勢，將全力搶攻大陸市占率，推升明年業績兩位數成長。

他表示，歐盟、澳洲很早就要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套，大陸將跟進，今年7月宣布相關新規定，預計2025年8月1日起實施。

建通產品營收比重中，家電端子占82.82%，車用連接器7.47%，環保微無鉛銅製品7.17%，電工電子1.12%，異型導體銅材製品0.97%，電子連接器0.34%，其他0.11%。何易霖預估，保守估計大陸每年將有50億至60億個單位的新插頭需求，公司已規劃三期產能建置案，首期19台射出機，每台月產能200萬單位。

另外，隨端子產業移轉至越南，建通越南廠也可望受惠。

越南 連接器

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