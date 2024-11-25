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遠傳小金雞／博弘12月上櫃 每股101元
遠傳小金雞博弘（6997）將於今（26）日起至28日競拍，對外競價拍賣1,364張，競拍底價87.07元，最高得標張數195張，承銷價暫定每股101元，預計12月16日掛牌上櫃。
博弘競拍將於12月2日開標、12月4日至6日辦理公開申購，12月10日抽籤。
博弘2006年成立，主要提供公有雲平台的經銷、7x24的維運託管、雲端解決方案、專業技術及相關雲端技術整合等服務，2019年成為遠傳子公司。
博弘深耕雲端產業多年，是AWS核心級諮詢合作夥伴，也在台灣早期即取得AWS原廠Managed Service Provider託管服務認證，更進一步取得MSSP認證，旗下全資子公司宏庭科技，亦是Google Cloud最高等級合作夥伴，及阿里雲、微軟Azure金級合作夥伴。
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