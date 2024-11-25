AI PC加持 代工廠營運衝

AI PC 2025年銷售看俏，廣達（2382）、仁寶、緯創、英業達等代工大廠積極布局，預料將成為明年PC業務主要增長動能。

隨著英特爾、超微、高通、微軟等科技巨頭大力推動AI PC，全球迎來AI PC新時代、各大筆電品牌紛紛透過軟硬體優化，使AI功能直接內建於PC中。法人預估，2025年全球AI PC滲透率將達21.7%，並在2029年攀升至近80%。

隨著技術進步，專用的神經處理單元（NPU）等AI加速器逐漸普及，全球AI PC出貨看俏，台灣代工廠對市場前景也普遍樂觀看待，並積極布局。

廣達資深副總楊麒令指出，AI PC已成為各界爭相投入的重要市場，整個生態系是由「軟體+硬體」互相組建而成，在軟硬整合的趨勢帶動下，看好AI PC市場將迎來爆發期。

緯創總經理林建勳表示，AI PC市場一定會起來，長期發展沒有問題。

仁寶董事長陳瑞聰透露，AI PC是仁寶明年發展重點，預估2025年AI PC滲透率可達二、三成。仁寶內部預估，明年全球PC市場整體出貨量可望年增個位數百分比，仁寶明年PC出貨也會優於今年。

英業達投入x86與安謀（Arm）兩大架構AI PC，看好明年在處理器大廠相繼推出新平台，以及微軟Windows新作業系統助攻換機潮帶動下，將進一步帶動買氣，推升明年英業達筆電業務增長。