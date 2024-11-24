麥格理：輝達GB200贏家可能更強大 看好四檔台股

麥格理證券發布報告指出，GB200的贏家可能變得更強大，GB200的過熱議題不會影響出貨時程。在相關台股中，麥格理看好川湖（2059）、廣達（2382）、群聯（8299）及緯創（3231），都給予「優於大盤」評等，但不看好英業達（2356）。

麥格理上周舉行為期兩日的2024台灣投資論壇，在論壇之後發布報告強調，仍無證據顯示GB200的過熱問題會影響出貨，至少廣達、緯創及川湖都沒有改變出貨時程。

參加論壇的部分公司認為，美國白牌伺服器廠ZT被超微併購，美超微（Supermicro）則有會計問題，將影響市占率。麥格理指出，這將有利於緯創（客戶戴爾搶走美超微的市占）及廣達（受惠於ZT被收購），但不利於英業達（與ZT是伺服器策略夥伴）。

在相關台股方面，麥格理將川湖目標價上調16%到1,800元，看好營收及營運槓桿上揚。川湖對在人工智慧（AI）伺服器的高市占率及高毛利率很有信心，主要是因為新伺服器的設計複雜度提高，加上川湖有專利權保護。

麥格理對廣達重申410元的目標價，廣達預期GB200第4季底出貨開始起飛，到2025年第1季中期放量。廣達仍預期2025年AI伺服器營收年成長率達三位數，為連續兩年成長三位數，麥格理則預估廣達2025年營收年增250%。至於個人電腦（PC）出貨量，廣達預期將從2024年的年減個位數（第4季季減雙位數），到2025年轉為正成長。

麥格理對群聯維持808元的目標價。群聯仍預期需求動能仍弱，第4季營收可能與第3季差不多。麥格理認為，群聯產品組合持續改善，企業級固態硬碟（SSD）營收占第3季總營收比重已提高到16%，邁向長期目標40%。

麥格理維持緯創的165元目標價、英業達的38元目標價。另外，技嘉（2376）、錼創科技-KY、聯亞（3081）、晶心科（6533）也都有參與論壇，但仍不在麥格理的個股研究範圍內。