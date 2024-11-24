中磊公布第3季財報後 法人預期未來營運先蹲後

中磊（5388）公布第3季財報後，法人圈認為，雖不如預期，但在2025年隨Wi-Fi 7、DOCSIS4.0等新產品導入、企業與家用網通需求回升，成長仍可期，營收有望交出季季高的好成績中，預估每股獲利（EPS）將成長至8.4元。

分析師指出，中磊第3季EPS為1.83元，不如市場原本預期在2.4元附近的水準，主因營收不如預期，固網行動產品中推估南亞（1303）市場出貨有些放緩；毛利率優於預期主因產品組合，整體本業獲利不如預期；存貨由第2季的129.53億元下降至123.34億元，DOI由110天下降到104天。

在第4季展望方面，由於歐美客戶庫存去化速度有比原先想像慢，原先下半年營收會優於上半年的預期，不易達成，主因南亞市場訂單遞延比預期久，整體預估第4季營收為116.7億元，季增13.3%、年減25.3%，毛利率17.4%，營業利益率3.9%，稅後淨利3.7億元，季減32.1%、年減46.9%，EPS約1.2元。

展望2025年，預期營收將呈現季季增，毛利率則逐漸回到合理水準，營收擴大同時將讓營業費用率降低，主因在於，2025年Wi-Fi 7滲透率有望達15% ，DOCSIS 4.0也將開始升級，並隨南亞市場去庫存結束、企業網通逐漸復甦，加上公司市占率提升的長期趨勢不變，對未來營運仍看好。

整體預估2024年營收為550.3億元、年減12.1%，毛利率17.6%，稅後淨利21.3億元、年減10.5%，EPS為7.2元；2025年營收為631.6億元、年增14.8%，毛利率15.9%，營業利益率4.9%，稅後淨利25.1億元、年增17.6%，EPS成長為8.4元。