半導體工程廠旺到明年 漢唐、亞翔、帆宣等加碼布局

地緣政治推動半導體廠拓展全球生產據點，拉升無塵室機電工程廠營運加溫，包括漢唐（2404）、亞翔（6139）、帆宣（6196）及洋基（6691）加碼布局海外市場，今年第3季全數交出「三率三升」好成績，為全年業績表現注入強心針；展望明年景氣樂觀，營運看升。

漢唐持續受惠台積電與美光等主要客戶建廠計畫與資本支出，第3季交出單季毛利率25.4%、稅後純益17.5億元及每股純益（EPS）9.26元等三項紀錄佳績，推升今年前三季稅後純益42.17億元，年增14.8%，EPS達22.46元，獲利表現刷新同期新高。

工程設備廠三率三升概念股

漢唐表示，持續受益台積電與美光等主要業主建廠計畫，隨AI趨勢爆發，台積電先進製程比重攀升，漢唐將續深耕台積電2奈米專案，同時步入台積電CoWoS先進封裝廠建造領域。在記憶體方面，隨DRAM需求有望改善及AI應用發展，AI伺服器建置與高頻寬記憶體（HBM）需求將持續增加。

亞翔受惠半導體及公共工程大單滿手，推升在手訂單達1,291億元，為歷史新高。今年前三季稅後純益30.13億元，年增70.4%，EPS為13.05元。

亞翔總經理蔣曉麟說，台灣榮工、蘇州亞翔及新加坡三處市場需求熱絡，台灣亞翔及越南第2季起也感受到客戶需求回升，下半年營運加溫，看好今年整體營收、獲利成長，推估明年股利值得期待。

帆宣第3季合併營收156.12億元，季增1.3%，年增15.2%，寫下新高。毛利率9.5%，稅後純益5.39億元，季增45.3%，年減6.5%；第3季EPS為2.68元。

帆宣董事長高新明表示，積極改善美國子公司效率，依需求調整人力，確保今年下半年獲利優於上半年。因應客戶大尺寸設備訂單需求，帆宣台南六廠明年完工導入量產，2025年可望持續升溫。

洋基今年前三季稅後純益13.64億元，年減1.9%；EPS為13.01元，雖然獲利表現不如去年同期，但已賺逾一個股本。第3季毛利率、營益率與淨利率分別是20.3%、16.7%及14.5%，都比第2季成長。

洋基工程在手訂單達350億元，超過往年200多億元平均水準。

較受矚目專案包括艾司摩爾林口園區、富邦高雄凹子底開發案，合計簽約金額共逾180億元，為未來三年營收吃下大補丸。