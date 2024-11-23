日月光投控公布前10月營收後 法人估今年 EPS 為7.2元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

日月光投控（3711）公布10月營收月增1.5%、年增0.4%後，法人圈對今年獲利掌握度更高，並預期，雖終端市場需求恢復低於預期，但預期先進封測ATM需求將大幅增長中，預估今年每股獲利（EPS）將成長至7.2元。

分析師指出，觀察日月光投控的10月營收，其中，IC ATM營收293.2億元，月增0.5%、年增3.5%，顯示第4季先進封裝的需求還是很強，包括AI和網通產品，甚至研發中的產品；但消費性產品，手機或其他communication，並沒有如往年季節性的成長。

整體而言，雖第4季季節性需求回升力道低於預期，但今年營運仍將呈現回溫，預估第4季ATM平均整體產能利用率和上季相近、約65~70%，單季營收也維持上季水準。

EMS部分，今年客戶新產品推出後，第2、3季提前拉貨，由於整體消費性需求不佳，本季EMS需求將會下滑，預估全季營收將較上季下滑4~6%，預估第4季EPS約有2元的水準，而全年EPS將成長至7.2元。

此外，雖今年市場復甦速度低於預期，毛利率也略受壓抑，但2025年預計也將溫和成長。若排除AI、HPC產品，2024年半導體市場呈現衰退，而先進封測將是2025年主要成長動能，測試領域的投資效益開始顯現，EPS進一步成長至8.4元。

EPS 營收

延伸閱讀

輝達供應鏈四強 花旗按讚 給予「買進」評級

上海銀股息配發率估60% 前十月EPS 2.23元

遠東銀前三季 獲利創高

華擎旺季到 Q4營運衝

相關新聞

半導體工程廠旺到明年 漢唐、亞翔、帆宣等加碼布局

地緣政治推動半導體廠拓展全球生產據點，拉升無塵室機電工程廠營運加溫，包括漢唐、亞翔、帆宣及洋基加碼布局海外市場，今年第3...

緯創法說會／總座：竹北新廠明年首季啟用 台產能沒問題

代工大廠緯創（3231）今（22）日召開法說會，面對外界關心緯創全新的竹北總部及新產線何時啟用？總經理林建勳則直言，新廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。