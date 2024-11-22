緯創法說會／總座：竹北新廠明年首季啟用 台產能沒問題
代工大廠緯創（3231）今（22）日召開法說會，面對外界關心緯創全新的竹北總部及新產線何時啟用？總經理林建勳則直言，新廠區將於明年第1季完工啟用，除了將作為集團全新「全球營運總部」外，新產線也將落成、加入生產行列，台灣地區產能不會有任何問題。展望未來，團隊看好AI伺服器市場的發展潛力，預計隨著產能不斷提升，AI 營收占比也將達雙位數，且有望繳出逐季成長。
緯創斥資31億在竹北AI智慧園區興建「全球營運總部」，總樓高超過十層，未來也將肩負旗下最先進、高階（AI、5G）產品的生產、製造。根據新廠營運規劃，大樓內將設有AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心、全球運營人才育成總部。建物將符合黃金級智慧建築、黃金級台灣綠建築，以及LEED黃金級智慧綠建築標準，外牆將建置大型LED巨幕，攜手新竹縣政府，全力打造出AI智慧園區，目標成產業的新創基地。
緯創旗下負責「高毛利AI伺服器基板」以及負責系統組裝的廠區就都是以新竹地區的現有兩大廠區為主（包括湖口廠區、竹科新安廠區），不過隨著位於竹北AI智慧園區的這座新廠暨總部大樓穩步邁向完工，預估最快在明年第一季登場，而業務重心「AI伺服器基板組裝產線」也將於明年落成，預計將大幅提升旗下AI伺服器的出貨量，以及供貨速度，將帶動整體營運表現大幅成長。對此，林建勳也透露，「緯創的『AI伺服器生產』將繼續以台灣為主」。
緯創第3季營收達2725.42億元，季增13.5%、年增25.6%，毛利率為8.35%，季減0.01個百分點、年增0.5個百分點；營益率4.19%，季增0.59個百分點，年增1.06個百分點；營業淨利114.09億元，季增31.9%，年增67.9%，稅後純利41.99億元，季減4.8%，年減10.7%，主要受到「業外認列匯損6.26億元」影響，而每股純益1.47元；累計前3季合併每股純益4.26元，勝過去年同期表現。展望第4季營運，緯創保持樂觀看待，並預估全年會交出不錯成績單，明年有望持續成長。
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