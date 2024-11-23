德律業績展望 審慎看待
AOI廠商德律（3030）昨（22）日舉行法說會，針對明年營運展望，公司表示，明年大環境帶來的變因更大，充滿更多不確定性，對於明年營收較審慎看待，但只要維持產品競爭力就可以因應。
德律累計前十月合併營收53.78億元，年增57.6％。分析其中營收結構，該公司指出，前十月業績中，車電相關比重大幅減少，手機與電腦相關占比大幅增加，不過比重最高的兩項仍是車電與伺服器。
德律的主力產品包括自動光學檢測設備，如錫膏自動光學影像檢測機、自動光學影像檢測機、X-ray自動檢測機等，另外還有電路板測試機，如組裝電路板測試機、全功能電路板自動測試機等。
德律提到，年營收表現與其自身產品競爭力，以及全球景氣榮枯有關 ，由於前十月業績表現已年增逾五成，可預期今年將會大幅成長。
德律也強調，該公司將會持續提升產品競爭力，深耕較高技術門檻的藍海市場，這是其提升毛利率表現的不二法門。
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