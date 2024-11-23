力特今年EPS估1.8元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

本季進入傳統淡季，法人預期，偏光片大廠力特（3051）本季營運較前一季下滑，惟因今年前三季獲利已超越去年全年，估計今年整體獲利優於去年，每股純益（EPS）上看1.8元。

力特昨（22）日不評論法人預估的財務數字。力特昨天股價收31.85元，上漲0.35元。

力特10月營收1.75億元，月減0.16%，年減3.39%，累計今年前十月營收14.84億元，年減13.24%。

力特第3季營收4.96億元，季增14%。為四季來高點，單季稅後純益8.148萬元，季增42%，年4.5%，累計今年前三季稅後純益2.37億元，年增1.39倍，每股純益1.41元，超越去年全年。

力特下半年來受惠中國大陸車載需求回溫，營收明顯回溫，目前營收逾八成來自車載應用，因此獲利表現與車市呈現正相關，至於其他兩成包括工控及太陽眼鏡等，受面板景氣波動影響降低。

力特主攻中小型偏光片，其中以車用產品為主，在偏光片族群中毛利率表現較佳，今年前三季平均毛利率達35.68%，稱冠偏光片族群。

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