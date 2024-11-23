譁裕搶進美市場 報捷

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

專業天線廠譁裕（3419）昨（22）日舉行法說會，近年積極轉型，搶進智慧交通、無線專網及工業物聯網三大解決方案，深耕美、日、歐系客戶，在美國市場業務已有成效，打入ORAN大廠天線訂單，力求打破營運僵局。

譁裕近年營運表現低迷，今年前十月營收12.1億元，年增1%，累計前三季稅後淨損1.14億元，每股稅後淨損0.95元，較去年同期每股稅後淨損0.31元，有虧損擴大狀況。

譁裕觀察，網通設備市場因庫存高級客戶資本支出減少，影響產業成長，但各國寬頻基礎建設增加，Wi-Fi 6/6E、7產品和企業級交換器升級需求，美國推動乾淨網路計畫，加上AI需求，可望推升網通產業。

譁裕近年持續開拓市場，深耕美、日、歐系品牌寬頻通訊客戶，在美國的業務推展已有成效，成功打入ORAN大廠天線訂單。

譁裕擴大產品組合，以通訊天線為基礎，擴增通訊模組、物聯網產品等，建立垂直整合通訊整合解決方案產品。

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