譁裕搶進美市場 報捷
專業天線廠譁裕（3419）昨（22）日舉行法說會，近年積極轉型，搶進智慧交通、無線專網及工業物聯網三大解決方案，深耕美、日、歐系客戶，在美國市場業務已有成效，打入ORAN大廠天線訂單，力求打破營運僵局。
譁裕近年營運表現低迷，今年前十月營收12.1億元，年增1%，累計前三季稅後淨損1.14億元，每股稅後淨損0.95元，較去年同期每股稅後淨損0.31元，有虧損擴大狀況。
譁裕觀察，網通設備市場因庫存高級客戶資本支出減少，影響產業成長，但各國寬頻基礎建設增加，Wi-Fi 6/6E、7產品和企業級交換器升級需求，美國推動乾淨網路計畫，加上AI需求，可望推升網通產業。
譁裕近年持續開拓市場，深耕美、日、歐系品牌寬頻通訊客戶，在美國的業務推展已有成效，成功打入ORAN大廠天線訂單。
譁裕擴大產品組合，以通訊天線為基礎，擴增通訊模組、物聯網產品等，建立垂直整合通訊整合解決方案產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言