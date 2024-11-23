偉訓訂單 看到明年Q2

輝達（NVIDIA） RTX 50系列顯示卡即將推出，法人看好機殼及電源廠偉訓（3032）有望受惠新顯卡提前拉貨帶動，力拚本季營運優於第3季，水冷機櫃搶攻AI伺服器傳出切入美系伺服器大廠，後市營運不看淡。

偉訓昨（22）日獲外資法人買超3,195張力挺，終場大漲6.75%，收83.8元，上漲5.3元。

據了解，新顯卡即將上市，偉訓已全面完成電源產品技術布局，推出主流功率段的解決方案，搶攻新顯卡商機，隨市場需求回溫，目前客戶訂單能見度已達2025年第2季，尤其在RTX 50系列顯示卡將上市下，有助於推升高效能與穩定電源系統，以及高散熱機殼需求，偉訓受惠大。

法人指出，偉訓深耕機櫃產業多年，持續推動雲端服務供應商市場（CSP）業務，供應高階水冷機櫃。偉訓在21吋與19吋AI水冷機櫃產品已完成結合Manifold與CDU，為AI高瓦數系統提供全面散熱解決方案，目前已獲得美系伺服器大廠測試通過，機櫃產品將成為2025年重要成長新動能。

偉訓今年前三季稅後純益4.42億元，年減6.3%，每股純益3.94元。其中，第3季稅後純益6,993萬元，季減67.6%，為11季來低點，主要因客戶調整庫存，上季營收16.32億元，較前一季下滑，加上新台幣匯率升值，業外承受匯兌損失影響，每股純益0.62元。偉訓10月營收5.77億元，月減2%、年減13.9%，累計今年前十月營收60.41億元，年減11%。

儘管營收下滑，不過，偉訓上季毛利率仍達22.91%，為三季來最佳，主要因成本控制得宜，加上聚焦高毛利產品開發策略，帶動獲利及毛利率高檔有撐。

至於PC業務方面，因應PC創新及升級，偉訓也推出支援背插式主機板、轉90度顯卡設計及融入木質元素等異材質設計的機殼產品，兼具美觀與散熱特質，滿足高階PC硬體設備需求，確保顯示卡與處理器穩定運行。