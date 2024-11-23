華擎旺季到 Q4營運衝

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

板卡廠華擎（3515）受惠人工智慧（AI）伺服器出貨量明顯增溫，加上一般伺服器需求開始回溫，主機板與顯示卡則步入出貨旺季，逐步向上，法人預期第4季營收將攀上今年高峰。

華擎昨（22）日公告，旗下永擎將在12月2日登陸興櫃。永擎主要業務為伺服器產品研發與銷售，主要客戶是美國二線業者，歐系雲端服務供應商（CSP）、美系OEM廠等。營收中70%來自伺服器整機銷售，30%來自伺服器主機板銷售，目前AI伺服器以出貨H100為主，近期開始出貨H200。

受惠AI伺服器出貨增溫帶動，華擎10月營收30.86億元，月增51.11%、年增66.74%，創單月新高，今年前十個月營收195.31億元，年增28.24%。

法人表示，第4季包括輝達（NVIDIA）的H100╱H200伺服器需求仍強勁，加上超微（AMD）、英特爾（Intel）都有主機板新品在9月、10月陸續上市，第4季將完整貢獻營收，加上電競需求在3A遊戲大作帶動下熱度持續，同時，加上新品比重提升，有助產品平均單價向上，使得該公司第4季業績將攀上今年高峰。

在產能方面，華擎11月初公告，斥資3,600萬美元（約新台幣11.53億元），取得加州奇諾的廠房，主要是營運使用，外界認為華擎將擴大進軍北美的AI伺服器市場。

華擎第3季稅後純益3.05億元，季增15.5%，年減1.29%，主要是受惠第3季營收創單季新高；第3季每股稅後純益（EPS）為2.50元，第2季EPS為2.17元，去年同期EPS為2.53元。

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