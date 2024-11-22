快訊

高雄湖內槍擊案3人中彈釀1死 警逮男女2共犯主嫌在逃

獨／公務機關又傳霸凌！國發會員工發千字文 控主管行為失當

整理包／謝宜容哭著道歉⋯ 從時間軸了解勞動部職場霸凌案始末

十銓：明年首季DRAM價格緩跌 NAND Flash偏弱

中央社／ 新竹22日電

記憶體模組廠十銓總經理陳慶文今天表示，第4季DRAMNAND Flash記憶體價格可能同步下滑，明年第1季DRAM價格將緩跌，第2季持平；NAND Flash明年上半年價格將偏弱。

十銓召開法人說明會，陳慶文說，今年累計前3季營收新台幣166.71億元，年增53%，稅後淨利5.6億元，每股純益7.51元。動態隨機存取記憶體（DRAM）產品營收比重63.69%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收比重36.18%。

陳慶文表示，DRAM產品出貨以DDR5規格為大宗，所占比重達70%至75%，營運受DDR4規格產品價格波動的影響將可降低。

展望未來，陳慶文預期，第4季包括DRAM和NANDFlash價格將同步下滑。明年第1季DRAM因需求弱，價格將緩跌，第2季在備貨需求帶動下，價格可望持平，下半年有機會往上。

NAND Flash方面，陳慶文說，因手機市況未見好轉，預期明年上半年NAND Flash價格將偏弱。十銓明年下半年營運表現應可優於上半年。

DRAM Flash NAND

延伸閱讀

輝達AI供應鏈帶動 韓國超車日本成台灣最大入超來源

三星業績下滑...台灣記憶體「慘業」！專家分析「南亞科、旺宏、華邦電」：基本面很重要

晶豪科法說會／看第4季持平第3季 庫存去化較預期拉⾧

R&D 100 Awards／MOSAIC 3D AI 晶片

相關新聞

緯創法說會／GB200啟動出貨！總座：明年 AI 繳3位數成長

代工大廠緯創（3231）22日召開法說會，面對外界好奇GB200 伺服器機櫃的出貨期程？總經理林建勳透露，團隊為輝達（N...

金寶伺服器利多助攻 早盤亮燈漲停、成交逾14萬張

老牌電子大廠金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，大幅提升未來營運表現，也帶動股價持續上攻，而22日以29.9元開出...

正崴攻 BBU 商機股價飆漲停 1.6萬張買單排隊等著買

正崴（2392）透露搶進電池備援電池模組（BBU）商機，預計明年出貨；當紅題材加持下，22日股價跳空以79.9元開出後鎖...

正崴搶進BBU商機 預計明年出貨

正崴（2392）昨（21）日舉行法說會，公司透露，正搶進當紅的電池備援電池模組（BBU）商機，預計明年出貨，躋身BBU概...

全球網路基建持續升級 智易、合勤控、啟碁注入動能

全球網路基礎建設持續升級，加上新應用導入，法人表示，網路流量提升帶動設備汰舊換新，多家台廠有望受惠，其中包含智易（359...

川湖目標價 喊到1,800元

麥格理證券發布報告指出，川湖（2059）維持在人工智慧（AI）伺服器滑軌領先地位，將受惠GB200導軌與理線器市場擴大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。