十銓：明年首季DRAM價格緩跌 NAND Flash偏弱

記憶體模組廠十銓總經理陳慶文今天表示，第4季DRAM和NAND Flash記憶體價格可能同步下滑，明年第1季DRAM價格將緩跌，第2季持平；NAND Flash明年上半年價格將偏弱。

十銓召開法人說明會，陳慶文說，今年累計前3季營收新台幣166.71億元，年增53%，稅後淨利5.6億元，每股純益7.51元。動態隨機存取記憶體（DRAM）產品營收比重63.69%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收比重36.18%。

陳慶文表示，DRAM產品出貨以DDR5規格為大宗，所占比重達70%至75%，營運受DDR4規格產品價格波動的影響將可降低。

展望未來，陳慶文預期，第4季包括DRAM和NANDFlash價格將同步下滑。明年第1季DRAM因需求弱，價格將緩跌，第2季在備貨需求帶動下，價格可望持平，下半年有機會往上。

NAND Flash方面，陳慶文說，因手機市況未見好轉，預期明年上半年NAND Flash價格將偏弱。十銓明年下半年營運表現應可優於上半年。