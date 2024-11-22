緯創法說會／GB200啟動出貨！總座：明年 AI 繳3位數成長

代工大廠緯創（3231）22日召開法說會，面對外界好奇GB200 伺服器機櫃的出貨期程？總經理林建勳透露，團隊為輝達（NVIDIA）打造的GB200 NVL72機櫃，已自今年第4季開始出貨，也將帶動AI相關業務持續向上，預估明年AI營收有望繳出3位數成長，而AI營收貢獻的占比也將達到整體的50%占比。

根據緯創公布的第3季財報顯示，單季合併營收達2,725.42億元，季增13.5%、年增25.6%，稅後純益41.99億元，季減4.8%，年減10.7%主要是受到「業外認列匯損6.26億元」影響，而每股純益約為1.47元；而累計前3季合併每股純益為4.26元，已勝過去年同期的表現。

針對「伺服器機櫃」表現，林建勳坦言，旗下伺服器機櫃方面的生意正在逐步的成長，主要面向的客群為「企業端」，而緯創未來的各項發展，都將朝較高毛利的產品方向前進，其中，像是AI伺服器機櫃系統與零組件相比，當然會比較高一點，而也歸功於手中的企業客戶願意給緯創機會，給予我們合理的利潤，雖然未來表現還是需要依客戶成長而定，但整體來說都是正向樂觀。