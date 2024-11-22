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德律：明年營收展望審慎 大環境不確定性更多

中央社／ 新竹22日電

檢測設備廠德律今天表示，今年營運可望大幅成長，明年因大環境充滿更多不確定性，對於明年營收展望持審慎看法，將力求維持產品競爭力，以確保穩定獲利。

德律下午召開線上法人說明會，財務長陳冠元說，今年累計前10月營收新台幣53.79億元，較去年同期增加57.69%，預期今年總營收可望大幅成長。

陳冠元指出，前10月車電營收比重大幅下滑，自去年前10月的32%，降至今年前10月的22%，不過車電營收金額仍較去年同期成長。

德律前10月手機和電腦營收比重大幅攀升，手機比重自去年前10月的7%拉升至今年前10月的12%；電腦比重自去年前10月的8%提升至今年前10月的14%。

陳冠元說，車電和伺服器是德律今年前2大產品。半導體產品比重14%，較去年同期持平，不過業績較去年同期增長約58%。

展望未來，陳冠元表示，明年大環境充滿更多不確定性，營收展望持審慎看法，擔憂地緣政治影響全球需求，並關注川普回鍋擔任美國總統的影響。他強調，德律將致力維持產品競爭力，確保獲利穩定。

手機 營收

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