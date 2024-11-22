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緯創法說會／談川普「美國優先」政策 林憲銘：對緯創影響不大

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

代工大廠緯創（3231）22日召開法說，對於美國總統當選人川普再度入主白宮，後續生產布局上如何因應，緯創董事長林憲銘表示，緯創全球生產布局具備韌性，預期影響不會很大。

林憲銘表示，市場關心美國新總統上任後，緯創生產策略上是否會有因應策略，但目前緯創的布局策略來看，在全球包括美國等地都有布局，具備較好的韌性，可因應包括美國製造、關稅或區域管制等不同的要求或變化。

林憲銘認為，緯創因應不同變化的應對速度相當快，預期美國新政府上任後，從供應鏈營運角度來看，對緯創的影響不會很大。

另一方面，林憲銘也預期，美中間的「貿易不協調」情況將會持續，可能會對廠商在大陸營運造成一些影響，但緯創已做了不錯的準備，包括因應措施與備援方案。

布局 緯創 美國

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