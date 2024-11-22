金寶伺服器利多助攻 早盤亮燈漲停、成交逾14萬張

老牌電子大廠金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，大幅提升未來營運表現，也帶動股價持續上攻，而22日以29.9元開出後，隨即買盤便大舉進駐、帶動股價一路走高、盤中衝上32.2元亮燈漲停，單日上漲2.9元、漲幅達9.89%，截至上午11點左右，單日交易量就達到14.8萬張，買氣相當驚人。近日金寶走勢持續成長，連同外資也於21日同步自賣轉買，並且買超達4369張，吸引市場投資人關注。

事實上，金寶為國內首屈一指的消費性電子代工大廠，隸屬於金仁寶集團，總部位於新北市深坑地區，主要從事消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品的製造、加工、買賣等，成立至今已邁過半個世紀，而團隊近年已朝追求高毛利的目標，全力進行各項調整，力求將自身利潤最大化，而其股價也不斷上漲，連帶其市值也跟著逐步擴大。

金寶目前已正式跨入AI伺服器市場、並成功接到訂單，總經理陳威昌日前在法說會透露，旗下包括泰國、墨西哥、美國、聖地牙哥都有設廠，但主要的「伺服器代工」，是交給泰國廠區及墨西哥廠區來負責。他分享，墨西哥設置新廠不僅是為了配合客戶需求，也是一個可以替集團緩解美中貿易戰造成的沖擊、分散製造風險的一個很好的選擇。

根據金寶公告財報顯示，其第3季合併營收460.13億元，季增14.83%，年增16.19%；毛利率6.64%；稅後純益5.23億元，季增15.7%，年增46.9%；每股純益（EPS）0.35元。累計前三季稅後純益14.13億元，年增92.77%；EPS為0.95元。團隊持續看好金寶後市股價表現的投資人，可留意其連結的權證金寶中信43購01(042229)目前處價內4.6%，剩餘天數109天。

金寶近年來持續朝著「多角化」來經營，並以創造符合全球標準的環保產線而聞名。展望未來，金寶已成功切入伺服器市場，未來發展前景則持續以樂觀看待，團隊將於11/29下午3點於集團深坑總部1樓會議廳舉辦2024法人說明會，由陳威昌總經理帶領經營團隊向法人先進、媒體朋友們報告公司的營運成果與未來展望；而此時一舉一動也都受外界關注。