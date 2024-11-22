子公司推AI伺服器新品 神達漲逾8%續創新高
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）財報優於預期，市場關注AI伺服器族群，電腦設備廠神達旗下神雲科技日前展出AI伺服器新品，帶動神達股價21日漲停，今天續揚逾8%，盤中最高86.8元，再創歷史新高。
其他AI伺服器族群同步走揚，廣達、緯創、英業達、和碩早盤漲逾1%，緯穎上揚超過5%。
神達旗下神雲科技日前宣布參加2024年美國超級運算大會Supercomputing（SC24），展示全新伺服器系列產品，整合AMD EPYC 9005系列處理器、AMDInstinct MI325X加速器、Intel Xeon 6處理器與專業級繪圖處理器（GPU），可優化高效能運算和AI工作負載。
本土投顧法人分析，AI伺服器今年第4季正值新舊晶片交替期，由輝達Hopper晶片轉換至Blackwell晶片，AI伺服器仍是2025年產業焦點。
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