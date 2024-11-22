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正崴攻 BBU 商機股價飆漲停 1.6萬張買單排隊等著買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
正崴董事長郭台強。聯合報系資料照
正崴董事長郭台強。聯合報系資料照

正崴（2392）透露搶進電池備援電池模組（BBU）商機，預計明年出貨；當紅題材加持下，22日股價跳空以79.9元開出後鎖死，排隊買單超過1.6萬張，BBU族群系統電（5309）、光寶科（2301）、鉅祥（2476）、天宇（8171）等也上漲。

正崴表示，切入電池備援電池模組（BBU）與人工智慧（AI）高速傳輸線，規劃明年出貨，旗下五大部門包括零組件、系統、能源、通路、及新增的AI資料中心明年全面成長，預期今年業績穩定成長，明年營運將優於今年。

正崴統計，今年前10月產品營收比重分別為零組件30%、系統產品42%、能源16%、通路12%，AI運算中心剛成立，可望成為第五大部門，預計在明年貢獻業績。

正崴躋身BBU概念股，正崴透露，客戶要求研發部門規劃BBU產品，且原本在電池模組就有客戶，目前都已經在送樣測試中，預計明年出貨。

正崴22日跳空以漲停79.9元開出，漲停及市價排隊買單逾1.6萬張，另外，系統電盤中漲逾5%，天宇、光寶科、新普、台達電（2308）、鉅祥、加百裕（3323）等也都是上漲。

光寶科 正崴 電池模組

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