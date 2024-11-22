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微星揪伴 進軍智慧建築

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

微星（2377）昨（21）日宣布，將與宗益科技及築億建設合作，進軍智慧建築市場，提供創新充電樁解決方案。

微星表示，三方選定新北市兩大建案作為合作開端，包括位於泰山區「築億－峰尚」及三重區「築億－鼎藏豐碩」，導入微星EV Life Plus智慧AC充電樁，將成為智慧建築及電動車友善社區的典範。

其中，「築億－峰尚」案，今年將完成全數69個車位的充電樁建置，交屋後住戶即可使用。「築億－鼎藏豐碩」案將於未來兩至三年內完成105個車位的充電樁建置，交屋即能投入使用。

微星指出，旗下EV Life Plus充電樁具備RFID卡功能，讓住戶能綁定個人卡片進行簡便使用，該系統符合由OCA荷蘭總部授權頒發的OCPP 1.6J官方認證，確保未來可無縫整合社區能源管理系統，滿足長期能源管理需求。

微星強調，該公司不僅持續投入電競和AI運算領域，也積極推展各種智慧生活與應用解決方案，在智慧建築、可再生能源管理及電動車充電基礎設施的部署上也已取得顯著進展，這次與宗易科技的合作，代表微星在智慧建築領域和綠色能源市場的突破性發展，進一步鞏固公司作為領先技術供應商的地位。

充電樁 微星 智慧建築

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