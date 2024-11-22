正崴搶進BBU商機 預計明年出貨
正崴（2392）昨（21）日舉行法說會，公司透露，正搶進當紅的電池備援電池模組（BBU）商機，預計明年出貨，躋身BBU概念股。據悉，現在市場上最紅的BBU指標廠、電池模組大廠新普，就是正崴客戶之一。
輝達最新GB200 AI伺服器傳將採用BBU，掀起BBU商機熱潮，相關廠商也成為盤面焦點。談到BBU業務發展近況，正崴副總經理卜慶藩透露，正崴做電池模組已經很久了，而且是與國內外大廠配合，即便BBU是比較新的東西，正崴也已經有客戶上門洽談。
卜慶藩說，客戶要求正崴研發部門規劃BBU產品，而且正崴在電池模組本來就有客戶，目前都已經在送樣測試中，預計明年出貨。
正崴並搶進AI高速傳輸線領域。卜慶藩表示，正崴集團已投資成立AI運算中心，因此順勢切入AI伺服器的高速傳輸線（例如AOC電源纜線），目前也在送樣測試中，預期明年可以出貨。
正崴統計，今年前十月產品營收比重為：零組件30%、系統產品42％、能源16%、通路12%，最近因為AI運算中心剛成立，可望成為第五大部門，並在明年貢獻業績。
卜慶藩強調，正崴今年營收穩定成長，明年新增的AI運算中心部門加入挹注營運後，一定會再帶來營收成長動能。其他四大部門也是看好，例如零組件部門，將受惠AI伺服器高速傳輸線、低軌衛星連接器，以及BBU相關模組產品。
系統部門則看好美系大廠的AI視訊產品、電競與遊戲機等業務。能源部門方面，2024年與2025都是高成長期，旗下富崴綠電買賣在今、明年也會高成長。通路部門則受惠美系大廠推出Apple Intelligence等AI應用，可望帶動相關產品銷售。
整體看來，正崴明年零組件、系統、能源、通路，以及新增的AI資料中心等五大部門將全面成長，整體業績將比今年更好。
法人關注正崴如何因應「川普2.0」時代來臨，卜慶藩坦言，目前還不知道川普的相關政策，不過，正崴持續拓展海外與非大陸布局，已在越南胡志明市租用廠房，生產印刷電路板、外接式電源供應器、配線組合產品，也在越南峴港高科技園區自建一期廠區，鎖定零組件與系統產品。同時，美國亞利桑那州的廠房，也可以因應川普的高關稅政策。
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