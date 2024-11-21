麥格理：川湖受惠於 GB200 滑軌市場擴大 上調到1,800元
輝達（NVIDIA）財報優於預期，將嘉惠相關廠商。麥格理證券發布報告指出，川湖（2059）維持在人工智慧（AI）伺服器滑軌的領先地位，將受惠於GB200導軌與理線器市場擴大，因此麥格理對川湖維持「優於大盤」評等，目標價從1,550元上調到1,800元，在外資圈中僅次於摩根士丹利證券的1,875元。
川湖受邀參加麥格理本周舉辦的法說會。麥格理之前認為，川湖的GB200導軌只運用於運算匣及交換機閘。不過，川湖管理階層指出，川湖也生產GB200的機架式電源導軌。
麥格理估計，這樣一來，川湖的每台GB200機架導軌價格比麥格理原先預估多出高達30%。以每顆繪圖處理器（GPU）計算，GB200導軌也會比Hopper伺服器導軌價格高出30%。
投資者似乎最關心GB200伺服器機櫃的高度/重量低於Hopper，因而可能降低導軌產品的進入門檻，但麥格理認為，液體冷卻管及更多的網路電纜將使機架更擁擠，拉高設計複雜度。川湖還擁有GB200新外形設計的專利權，將有助於保護其市占。
麥格理預期，川湖今年營收年成長74%，明年則成長27%；明年毛利率則可望維持在70%，原因是AI產品比重較高，加上擁有專利及設計能力優於同業；營運槓桿改善，也有利於提高營業利益率。
麥格理認為GB200導軌12月起將加快出貨，將川湖今年的預估每股稅後純益（EPS）微幅上修0.6%到58.85元，將2025年及2026年預估EPS分別上調16%、17%，71.83元、79.72元，因此目標價也上調16%到1,800元。麥格理基於川湖2025年的預估獲利，給予25倍的本益比，高於長期平均的17倍。
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