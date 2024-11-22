快訊

川普人事任命首次挫敗…鐵桿司法部長落馬 蓋茨退出提名

全球網路基建持續升級 智易、合勤控、啟碁注入動能

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

全球網路基礎建設持續升級，加上新應用導入，法人表示，網路流量提升帶動設備汰舊換新，多家台廠有望受惠，其中包含智易（3596）、合勤控、中磊、啟碁、宇智、聯亞等。

根據法人報告指出，全球各地不斷升級網路基礎建設，其中10G PON、DOCSIS 4.0、5G FWA等新應用導入，未來五年複合成長率達35.1%。

另外，雖然光纖網路亞洲地區滲透率高，不過歐美光纖網路滲透率仍低，美國、加拿大、德國、英國光纖到戶在固網戶數滲透率仍低於OECD國家平均數，法人表示，歐美國家未來數年內仍將持續布建光纖到戶網路，印度同樣持續推進寬頻網路基礎建設，光纖網路成長可期。

法人說明，印度寬頻網路建設推動PON、5G FWA成長，且目前基期偏低，未來成長空間大；美國三大電信商2024年放緩5G FWA用戶數，主因網路服務容量不足，併購光纖網路營運商、擴增5G訊號後，5G FWA用戶數將加快成長步調。

5G 光纖

延伸閱讀

啟碁、台光電 四檔叫好

holo桃鈴音音疑似下周二回歸！修改X帳號名、藍天超pon發文：illbebag

大豐電財報／寬頻業務持續成長 前三季EPS 2.73元

啟碁前三季 EPS 5.12元 力拚達標

相關新聞

正崴搶進BBU商機 預計明年出貨

正崴（2392）昨（21）日舉行法說會，公司透露，正搶進當紅的電池備援電池模組（BBU）商機，預計明年出貨，躋身BBU概...

全球網路基建持續升級 智易、合勤控、啟碁注入動能

全球網路基礎建設持續升級，加上新應用導入，法人表示，網路流量提升帶動設備汰舊換新，多家台廠有望受惠，其中包含智易（359...

川湖目標價 喊到1,800元

麥格理證券發布報告指出，川湖（2059）維持在人工智慧（AI）伺服器滑軌領先地位，將受惠GB200導軌與理線器市場擴大，...

建通新品報捷 Q4拚轉盈

端子廠建通（2460）總經理何易霖昨（21）日表示，旗下特殊新型銅材廠已通過多家客戶的驗證，持續小量供應，越南廠持續深化...

緯創、北醫合攻智慧醫療

緯創（3231）醫療布局再下一城，旗下高階智慧醫材製造商緯創醫學昨（21）日宣布與台北醫學大學簽署產學合作備忘錄，北醫三...

微星揪伴 進軍智慧建築

微星（2377）昨（21）日宣布，將與宗益科技及築億建設合作，進軍智慧建築市場，提供創新充電樁解決方案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。