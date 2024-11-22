全球網路基建持續升級 智易、合勤控、啟碁注入動能

全球網路基礎建設持續升級，加上新應用導入，法人表示，網路流量提升帶動設備汰舊換新，多家台廠有望受惠，其中包含智易（3596）、合勤控、中磊、啟碁、宇智、聯亞等。

根據法人報告指出，全球各地不斷升級網路基礎建設，其中10G PON、DOCSIS 4.0、5G FWA等新應用導入，未來五年複合成長率達35.1%。

另外，雖然光纖網路亞洲地區滲透率高，不過歐美光纖網路滲透率仍低，美國、加拿大、德國、英國光纖到戶在固網戶數滲透率仍低於OECD國家平均數，法人表示，歐美國家未來數年內仍將持續布建光纖到戶網路，印度同樣持續推進寬頻網路基礎建設，光纖網路成長可期。

法人說明，印度寬頻網路建設推動PON、5G FWA成長，且目前基期偏低，未來成長空間大；美國三大電信商2024年放緩5G FWA用戶數，主因網路服務容量不足，併購光纖網路營運商、擴增5G訊號後，5G FWA用戶數將加快成長步調。