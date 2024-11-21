正崴法說會／切入BBU 明年出貨 五大部門業績全面成長

正崴（2392）21日參加券商舉辦的法說會，該公司切入電池備援電池模組（BBU）與人工智慧（AI）高速傳輸線，規劃明年出貨，旗下五大部門包括零組件、系統、能源、通路，以及新增的AI資料中心明年全面成長，預期今年業績穩定成長，明年營運優於今年。

針對BBU發展狀況？正崴副總卜慶藩表示，該公司做電池模組已經很久了，而且與國內外大廠配合，BBU是比較新的東西，已經有客戶洽談，要求我們研發部門規劃產品，正崴在電池模組本來就有客戶，目前都已經在送樣測試中。

至於AI資料中心的高速傳輸線？他說，由於集團投資成立AI運算中心，因此，順勢切入AI伺服器的高速傳輸線（例如AOC電源纜線），目前也在送樣測試中，預期明年可以出貨。

正崴今年前10個月產品營收比重，零組件占30%、系統產品占42％、能源占16%、通路占12%，最近因為AI運算中心剛成立，可望成為第五大部門，並在明年貢獻業績。

針對如何因應川普2.0？卜慶藩認為，還不知道川普的相關政策，正崴已啟動越南胡志明市租用廠房，生產印刷電路板、外接式電源供應器、配線組合產品，也在越南峴港高科技園區自建一期廠區，鎖定零組件與系統產品。同時，美國亞利桑那州的廠房，也可以因應川普的高關稅政策。

他強調，今年營收穩定成長，至於明年展望，新增的AI運算中心部門，明年一定帶來營收成長。其他四大部門也是看好，例如零組件部門，將受惠AI伺服器高速傳輸線、低軌衛星連接器，以及BBU相關模組產品。

系統部門則看好，美系大廠的AI視訊產品、電競與遊戲機。能源部門，2024與2025都是高成長期，旗下富崴綠電買賣在今年與明年也是高成長。通路部門則受惠美系大廠推出apple intelligence，可望帶動相關產品銷售。