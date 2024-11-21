快訊

北分署霸凌案沸沸揚揚…傳謝宜容昨已失聯 勞部：她明不會出面道歉

12強賽／小園海斗雙響砲、狂攻7打點 日本狂電美國奪6連勝

國際刑事法院宣布了！正式對以色列總理、哈瑪斯首腦發逮捕令

正崴法說會／切入BBU 明年出貨 五大部門業績全面成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
正崴副總卜慶藩（左）與發言人劉素芳。記者蕭君暉／攝影
正崴副總卜慶藩（左）與發言人劉素芳。記者蕭君暉／攝影

正崴（2392）21日參加券商舉辦的法說會，該公司切入電池備援電池模組（BBU）與人工智慧（AI）高速傳輸線，規劃明年出貨，旗下五大部門包括零組件、系統、能源、通路，以及新增的AI資料中心明年全面成長，預期今年業績穩定成長，明年營運優於今年。

針對BBU發展狀況？正崴副總卜慶藩表示，該公司做電池模組已經很久了，而且與國內外大廠配合，BBU是比較新的東西，已經有客戶洽談，要求我們研發部門規劃產品，正崴在電池模組本來就有客戶，目前都已經在送樣測試中。

至於AI資料中心的高速傳輸線？他說，由於集團投資成立AI運算中心，因此，順勢切入AI伺服器的高速傳輸線（例如AOC電源纜線），目前也在送樣測試中，預期明年可以出貨。

正崴今年前10個月產品營收比重，零組件占30%、系統產品占42％、能源占16%、通路占12%，最近因為AI運算中心剛成立，可望成為第五大部門，並在明年貢獻業績。

針對如何因應川普2.0？卜慶藩認為，還不知道川普的相關政策，正崴已啟動越南胡志明市租用廠房，生產印刷電路板、外接式電源供應器、配線組合產品，也在越南峴港高科技園區自建一期廠區，鎖定零組件與系統產品。同時，美國亞利桑那州的廠房，也可以因應川普的高關稅政策。

他強調，今年營收穩定成長，至於明年展望，新增的AI運算中心部門，明年一定帶來營收成長。其他四大部門也是看好，例如零組件部門，將受惠AI伺服器高速傳輸線、低軌衛星連接器，以及BBU相關模組產品。

系統部門則看好，美系大廠的AI視訊產品、電競與遊戲機。能源部門，2024與2025都是高成長期，旗下富崴綠電買賣在今年與明年也是高成長。通路部門則受惠美系大廠推出apple intelligence，可望帶動相關產品銷售。

AI 正崴 電池模組

延伸閱讀

晶華董事長潘思亮：川普當選總統 美國好、台灣會更好

川普贏了大選 分析稱中國讓人民幣貶值以加強出口

希望賀錦麗獲勝！梅克爾回憶錄談川普「著迷普亭」 以商人角度看世界

川普2.0影響台經濟？劉鏡清：川普絕對是大因素

相關新聞

英業達「3大布局」成效顯現！業績攀峰 早盤爆量漲逾6%

代工大廠英業達（2356）近年強攻伺服器、車用電子、智慧醫療等多個領域，並成功收穫滿滿訂單，帶動整體營運表現持續向上，而...

仁寶「小金雞」鋐寶第3季淨利年增44% 早盤一度亮燈漲停

仁寶集團（2324）旗下「小金雞」鋐寶（6674）近年成功切入低軌衛星市場，21日以29.6元開高走高，開盤僅半小時就衝...

迅得兩大動能 推升業績

家登半導體關鍵夥伴迅得（6438）昨（20）日召開法說會，迅得董座王年清預期本季營運持續季增，明年首季淡季不淡，並看好來...

神達推AI伺服器新品

神達（3706）衝刺伺服器事業，旗下神雲科技昨（20）日宣布，於美國全球高效能運算盛會Super Computing （...

益登青睞網通基建前景

半導體通路商益登（3048）昨（20）日舉行法說會，董事長曾禹旖表示，明年仍由AI擔當產業主軸 ，儘管目前仍有戰爭、利息...

SC24大會 光寶秀液冷解決方案

光寶科技 （2301）昨（20）日宣布在美國全球高效能運算盛會Super Computing（SC24），實機展示符合O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。