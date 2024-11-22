建通新品報捷 Q4拚轉盈

端子廠建通（2460）總經理何易霖昨（21）日表示，旗下特殊新型銅材廠已通過多家客戶的驗證，持續小量供應，越南廠持續深化垂直整合，中國大陸蘇州廠也將擴產因應客戶需求，第4季營運將優於第3季，力拚轉虧為盈，10月有十一長假影響拉貨，11月與12月業績逐步回溫，明年新產品出貨放量，營收與獲利表現更上一層樓。

何易霖表示，旗下細晶銅桿、銅排、特殊銅材等新型產品，驗證過程嚴謹且周期較長，通過之後才可成為合格供應商，客戶今年已向既有上游業者採購，大規模轉換需等到2025年，儘管時程較預期遞延，但建通各類銅材製品的品質已能滿足客戶需求，2025年交貨量有望逐步提高。

何易霖說，近年持續深化越南廠的垂直整合，除了合金銅的煉製量逐年提高，在環評、下腳料回收項目方面，也有望於近期通過驗收、進行生產，有利於增進循環經濟，提升端子業的競爭優勢、節約成本，提升營運效益。

大陸廠方面，他指出，大陸蘇州廠異型導體銅材加工量穩定提升，由於經過國際大廠認證，市場聲譽與交貨量逐步提高，目前該廠有十條產線量產，已擴充可建置20條產線的空間，預計2025年上半年再增五條產線。