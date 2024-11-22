緯創、北醫合攻智慧醫療

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

緯創（3231）醫療布局再下一城，旗下高階智慧醫材製造商緯創醫學昨（21）日宣布與台北醫學大學簽署產學合作備忘錄，北醫三家附設醫院將成為合作臨床場域，共同推動智慧醫療應用。

同時，緯創醫學與台北醫學大學共同進行偵測睡眠研究，透過使用BestShape VS雷達偵測睡眠呼吸中止（OSA）與陣發性呼吸（PB）的計算，建構機器學習與深度學習框架，以達到最佳訓練及預測效果，發表論文登上美國指標性睡眠醫學會期刊JCSM，相關智慧醫材產品預計明年取得二級智慧醫材許可。

緯創醫學自主研發生產的毫米雷達波技術產品 BestShape VS是本次合作主要應用的智慧醫材，在不干擾患者正常生活下，持續監測生理數據，並將這些數據與潛在疾病進行關聯分析。

緯創醫學表示，BestShape VS已有超過十個臨床試驗案，驗證產品的精準度及可信度，在心臟內科、胸腔內科、血液透析中心展開不同專科的臨床驗證。

北醫 緯創 醫材

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