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建通第4季優於上季、力拚轉盈 明年交貨量有望逐步提高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
建通總經理何易霖。記者蕭君暉／攝影
建通總經理何易霖。記者蕭君暉／攝影

端子廠建通（2460）總經理何易霖21日表示，旗下特殊新型銅材廠已通過多家客戶的驗證，持續小量供應客戶，加上越南廠持續深化垂直整合，中國大陸蘇州廠也將擴產因應客戶需求，第4季營運將優於第3季，力拚轉虧為盈，10月有十一長假影響拉貨，11月與12月業績逐步回溫，明年在新產品出貨放量之下，營收與獲利表現更上一層樓。

何易霖表示，旗下細晶銅桿、銅排、特殊銅材等新型產品，承認過程嚴謹且周期較長，驗證通過之後才可成為合格供應商，客戶今年已向既有上游業者採購，大規模轉換需等到2025年，儘管時程較預期遞延，但建通各類銅材製品的品質已能滿足客戶需求，2025年交貨量有望逐步提高。

越南廠方面，何易霖說，建通近年持續深化越南廠的垂直整合，除了合金銅的煉製量逐年提高，在環評、下腳料回收項目方面，也有望於近期通過驗收、進行生產，有利於增進循環經濟，同時提升端子業的競爭優勢、節約營運成本，大幅提升營運效益。

大陸廠方面，他指出，中國大陸蘇州廠異型導體銅材加工量穩定提升，由於經過國際大廠認證，市場聲譽與交貨量逐步提高，目前該廠有10條產線進入量產，且已擴充可建置20條產線的空間，預計2025年上半年將再新增五條產線。

建通第2季轉虧為盈，從第2季延續至7-8月均小幅獲利，且營收、毛利皆優於去年同期表現，然第3季受到9月本業虧損及業外損失影響，單季稅後淨損約5,423萬元，每股淨損0.33元。

建通解釋，本業9月出貨金額下滑未達目標，主要是受到中國大陸十一長假前影響拉貨，但十一長假之後，進入旺季已經恢復拉貨。

十一長假 越南

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