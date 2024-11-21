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英業達「3大布局」成效顯現！業績攀峰 早盤爆量漲逾6%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）近年強攻伺服器、車用電子、智慧醫療等多個領域，並成功收穫滿滿訂單，帶動整體營運表現持續向上，而前三季稅後純益達49億元，年增18.2%，也讓外界對公司發展潛力感到更加的樂觀，21日以49元平盤開出後，隨即獲買盤大舉進駐，股價扶搖直上，盤中一度衝上52元、上漲3元、漲幅達6.12%，收復50元關卡，交易量達4.9萬張，相當驚人。

事實上，英業達作為台鏈AI伺服器代工廠的一員，不僅同時為「亞馬遜（AWS）、戴爾（Dell）」等大廠供應 AI伺服器主機板，除了憑藉強大的技術實力，搶下輝達（NVIDIA）AI伺服器「液冷」及「主機板設計」專案大單，就連最新發布的超級AI晶片GB200，也都取得不小的訂單份額。而團隊近日在車用電子領域，也接連跟晶片大廠恩智浦（NXP）、資安業者VicOne、科絡達及雲端大廠亞馬遜等企業擴大合作，緊握滿滿商機。

此外，英業達在「智慧醫療」領域方面也不落人後，於2016年起成功透過子公司英華達，結合團隊在軟硬體之研發及生產等方面的實力，從電子業跨入醫療電子產業，並接連推出「全家寶全方位生理量測系統」、「思邁智慧輸液系統」等智慧醫療應用產品，其中，思邁智慧輸液除了已打入泰國市場，在國內也已獲台大及北醫2大體系的採用，據悉，北醫旗下的四家醫院，共計就已導入1,080台智慧輸液幫浦，表現十分出色。

針對各產品線的發展前景，英業達也保持樂觀的態度，展望未來，總經理蔡枝安坦言，雖然明年全年的漲幅不會像今年這麼大，但在5G、AI等題材的帶動下，團隊預估2025各產品線仍然都會再有成長。此外，團隊位於美洲、墨西哥等地的廠區，也持續接獲源源不斷的強勁需求，今年以來的表現也已超越過去50年，他重申，市場在近幾年內都將保持成長的態勢，而2025年業績表現將會比2024還要好。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

AI 伺服器 晶片 英業達 輝達

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