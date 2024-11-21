仁寶「小金雞」鋐寶第3季淨利年增44% 早盤一度亮燈漲停

仁寶集團（2324）旗下「小金雞」鋐寶（6674）近年成功切入低軌衛星市場，21日以29.6元開高走高，開盤僅半小時就衝上32.45元、上漲2.95元、漲幅達10%，一度亮燈漲停、走勢強勁。據鋐寶公布的第三季財報顯示，單季淨利年增達44.31%；而回顧公司日前透露，已跟天線廠商達成合作，正式切入低軌衛星供應鏈，並瞄準「用戶終端閘道器」，而外界也看好其效益將逐步顯現，有望帶動整體表現攀升。

據悉，鋐寶科技（CBN） 為仁寶集團於2009年8月成立，而鋐寶非常注重客戶的需求，並提供高質量和成本競爭力的解決方案。鋐寶科技開發了四大類產品：網路，家庭安全，家庭娛樂和無線配件，以滿足廣大客戶的各方面需求。去年底鋐寶則特地召開法說會宣布，公司已逐步切入低軌衛星市場，攜手天線廠商瞄準用戶終端閘道器進行佈局。

鋐寶透露，公司持續推動5G，及新一代DOCSIS 4.0、WIFI產品，但近年受到北美客戶去化庫存，以及歐洲客戶選擇策略性不同主晶片的影響，導致營運相對疲弱，不過目前團隊已成功切入中低軌衛星市場，攜手天線廠商開發用戶終端閘道器，預估未來在新技術、新產品2利基點的挹注之下，歐洲市場佔有率將逐漸成長。

鋐寶旗下各項產品在市場中的需求已不斷增長，也帶動整體表現持續向上，而鋐寶也持續獲外資青睞，截至昨（20）日為止，外資已連續三個交易日維持買超態勢，此舉也顯示市場對其未來整體發展前景，也都保持著樂觀的態度。對此，鋐寶內部也預期，今年下半年的營收表現將優於上半年，並有望達到小幅增長的目標。