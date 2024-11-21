興能高ESG電池明年量產

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

興能高（6558）昨（20）日舉行法說會，總經理謝祥豪指出，持續擴大非消費性產品應用，預計今年底到明年上半年在醫療、物聯網、工業等領域都有專案進入量產，伴隨儲能業務有望在明年下半年產生貢獻，以及消費性電子領域有回溫跡象，對2025年營運樂觀。

在策略發展方面，謝祥豪分析，興能高ESG電池預計明年推出並量產，同時持續投入固態電池研發。

他說，興能高產品線已跨入中大型電池領域，鎖定目標市場及客戶群，預計今年底到明年上半年量產。另外，因應歐盟法規及歐美客戶需求，也投入可置換式電池領域。

長期來看，興能高近年切入儲能市場，自主開發的電池管理系統、儲能管理系統及5KWh產品等目前陸續進行第三方認證，期盼能在明年上半年完成，並在下半年產生貢獻。

興能高今年營運回神，前三季毛利率18.82%，年增5.35個百分點；稅後純益647.6萬元，比去年同期虧損出色，每股純益0.07元。

以產品應用比重來看，截至第3季藍牙及音樂耳機為41.4%，電腦及手機周邊26.8%，其後依序為醫療器件7.7%、充電盒7.1%、物聯網6.5%、音樂播放器4%、穿戴裝置3.8%及其他2.7%。

謝祥豪表示，消費性電子應用占營收比重為83.1%，非消費性為16.9%，但公司既定政策是擴大非消費性產品占比。

另從產品型態占比來看，小方形電池為77.99%、圓柱形電池15.93%、中大型電池5.17%、異型電池0.91%，興能高目標持續拉高中大型電池比重。

消費

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