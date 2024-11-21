神達推AI伺服器新品
神達（3706）衝刺伺服器事業，旗下神雲科技昨（20）日宣布，於美國全球高效能運算盛會Super Computing （SC24）展示一系列全新伺服器，整合最新的超微（AMD） EPYC 9005系列處理器、AMD Instinct MI325X加速器、英特爾（Intel） Xeon 6處理器與專業級GPU，為HPC和AI工作負載提供卓越優化效能。
法人預估，神達伺服器及車用電子業務本季將持續成長，第4季營收將優於上季，本季營收有機會挑戰單季歷史新高，帶動神達今年營收交出優於去年的成績，有望挑戰歷史新高。
在搭載AMD EPYC 9005系列處理器方面，神雲科技新一代伺服器專為高效能AI運算工作負載進行優化設計，提升資料中心效能與運算密度。在這次的SC24大會，神雲科技重點展示了兩款AI/HPC伺服器產品。
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