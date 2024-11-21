SC24大會 光寶秀液冷解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光寶科技 （2301）昨（20）日宣布在美國全球高效能運算盛會Super Computing（SC24），實機展示符合ORV3標準與輝達（NVIDIA）架構的電源、機櫃及液冷系統，助力客戶快速建置綠色資料中心，提升運營效率。

光寶總經理邱森彬表示，隨算力飛速提升，高效能運算領域迎來前所未有的變革，為應對海量資訊處理和複雜計算的任務，企業加速資料中心部署腳步，這不僅推動高功率電源和先進散熱技術發展，也使得綠色資料中心布建成為重中之重。

邱森彬看好，明年整體來自AI營收占比將達10%，成長動能主要來自電源。他進一步表示，今年33KW電源機櫃（Power Shelf）用於新一代AI伺服器電源本季陸續出貨，預計明年第1季放量，看好明年相關業務高成長表現。

光寶結合高效能電源解決方案優勢及熱管理技術，此次展出全方位液冷解決方案，打造符合輝達Blackwell架構的彈性方案，全方位滿足客戶需求。

光寶科 輝達

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