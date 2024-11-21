益登青睞網通基建前景

半導體通路商益登（3048）昨（20）日舉行法說會，董事長曾禹旖表示，明年仍由AI擔當產業主軸 ，儘管目前仍有戰爭、利息等變數，中國大陸有房地產相關議題，包括歐洲、美國、中國大陸等市場都面對消費力下降，但基礎建設上如AI伺服器、電信業者網通建設等還是發展主軸。

益登第3季營業利益4.28億元，季增與年增幅度都逾一成，但因為提列高達10.17億元的訴訟賠償準備，導致第3季稅後淨損6.41億元，每股淨損2.38元。

益登累計前三季合併營收799.91億元，年成長6.4％，稅後淨損5.79億元，每股淨損2.14元。

根據益登估算，若排除與和碩之間仲裁案的賠償損失，前三季稅後淨利原可為2.18億元，每股純益可望達0.81元 。

法人關切為何訴訟費用不是由原廠支付，曾禹旖指出，由於還在官司過程， 很難要求原廠支出訴訟費用，細節還不方便對外報告，第3季就是先採取最保守的做法。益登表示，已委請律師向士林地方法院提起撤銷仲裁判斷之訴，及聲請停止執行。根據士林地方法院裁定，目前為停止執行仲裁判斷狀態。該案仍尚在審理中，該公司將進行後續法律行動。