宏碁電競筆電 澳洲報捷

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺澳洲市場，電競電腦於澳洲市場表現亮眼，第3季不僅以市占率21%位居第一，其電競筆電更是連續六個季度稱霸當地市場。展望第4季，法人預估，宏碁本季PC業務仍處於旺季水準，但預料出貨表現將不如上季，惟旗下子公司營運有望持續成長，成為本季增長主要動能。

據最新市調數據顯示，宏碁今年前三季電競筆電市占率及第3季市占率，分別以29%及31%都位居第一。宏碁表示，旗下電競品牌Predator具備完善產品線，不論是桌上型電腦、筆記型電腦或螢幕等裝置，皆能滿足玩家追求極致遊戲體驗的多元需求。

目前PC品牌廠普遍預計，今年第4季市場需求不佳，華碩先前已釋出本季度PC業務營收將季減15%、年增逾20%的展望。市場推估，宏碁本季PC業務雖仍處於旺季水準，但出貨表現將不如上一季成績。

此外，PC品牌廠原先寄望今年下半年AI PC能帶動業績增長，惟實際貢獻仍有限，業界預期，明年相關產品增長將優於今年。

宏碁董座陳俊聖先前分析，一個半導體製程規劃需要二至三年時間，進入量產也有一定的時間表，從半導體製程發展來看，可以預測明年宏碁算力超過40 TOPS的AI PC出貨占比將達到40%。