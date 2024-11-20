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合機法說會／前三季獲利翻倍增 未來將爭取外銷商機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

電線電纜廠合機（1618）20日召開法說會，合機指出，今年前三季營運大幅成長，除了因毛利較佳的交連電纜交貨數量增加外，業外投資有股利收入加上黃金存摺的未實現評價利益，較去年同期增加6,474萬元，推升整體營運。

合機第3季稅後純益2.26億元，年增148％，每股稅後純益（EPS）1.18元；累計今年前三季稅後純益5.21億元，年增136.4％，每股稅後純益2.71元，前三季獲利已賺贏去年全年，創下自1998年以來、近26年新高。

合機指出，在台電強韌電網計畫帶動下，交連電纜、接續工程安裝等需求強勁，今年前三季超高壓電纜交貨占比提高，由於毛利較高，推升前三季毛利率達18.72％，較去年同期增加8.2個百分比，未來將持續積極爭取台電商機。

展望未來，合機指出，目前公司在手訂單皆以國內為主，不過中長期著眼於拓展國際市場，進而提升外銷營收占比，目前以歐美為主要的銷售市場，產品為CPR認證網路線、UL認證網路線等，另外，日本、中東及中國大陸亦有布局，其中日本地區開發已有所斬獲。

合機進一步表示，銷售至日本的架空鋁線已取得東京株式會社合格審查與技術認證，這部分也有交貨實績，品質亦有獲得客戶肯定，希望未來可以爭取更多的下單數量，除了架空鋁線外，也正在著手日本電器認證，希望未來可將其他一般低壓線種銷往日本，增加外銷市場收入。

日本 電纜

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