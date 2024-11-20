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遠雄法說會／明年迎368億完工入帳高峰 多數個案已完銷

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

遠雄（5522）20日受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，遠雄指出，今年起進入完工交屋入帳期，且未來3年每年都有逾200億元的完工量，維持高水位狀態，其中明年更將迎來高峰，完工量達368億元，2028年後則有1,137億元的完工案量，營運動能無虞。

遠雄積極全台布局，目前北、中、南在手建設開發案分布均衡，北部案量約789億元，占比34％；中部案量約818億元，占比36％；南部案量約676億元，占比30％，合計建設存量共2,283億元。若以七都來看，推案主力戰場為台中、高雄及台南等。

遠雄今年起進入完工入帳期，遠雄建設副總經理謝清林表示，今年共有約7個新建案可完工交屋，合計總銷約200億元以上，2025年更將有368億元新案可完工交屋，其中包括總銷94億元的北士科商辦案「遠雄商舟」、台北市住宅案約40億元、桃園市住宅案28億元、台中住宅案181億元及台南住宅案25億元。另，2026年完工量約296億元，2027年完工量273億元，2028年後潛在案量更達1,137億元。

謝清林表示，近年成本控管得宜，基本上都會按照進度完工，明年能見度相當高，住宅案部分案幾乎都已完銷或接近完銷，「遠雄商舟」則已售8成以上，預計明年上半年可望完銷。

至於銀行房貸滿水位是否衝擊交屋狀況，謝清林指出，公司長期有往來配合的銀行，即將交屋的案子也都有提前作業，進行分戶貸款作業，加上客戶多以自住、置產客為主，投資客比例較低，整體來說在銀行貸款的處理過程都還算流暢。

近年遠雄多元布局，商用不動產、住宅及公辦都更案等皆有著墨，日前成功獲選為「臺北市信義區兒童福利中心A2基地都市更新公開徵求出資人招商案」的最優申請人。謝清林表示，該案尚未正式簽約，但未來完工後可望分回總銷約35億元，因屬於潛在業績未列入法說會統計數據中。

遠雄大巨蛋BOT案方面，遠雄表示，遠雄巨蛋實收資本312.25億元，其中遠雄建設與子公司綜合持股為28%，全區已取得使照，巨蛋及周邊商店已開放，辦公室將於2025年第1季入駐；影城、商場和飯店將於2025第2季、2025第4季開業，BOT期限經展延仲裁及協調，合計延長5年5個月，展延後期限至2062年3月。

展望未來，謝清林表示，遠雄建設將持續參與多元的土地開發模式，不論是購地、都更、危老、公辦都更案等皆會積極評估合適的標的。

公辦都更 法說會 遠雄

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