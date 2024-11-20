國碩：營運重心轉向自持太陽能案場 2年目標70MW

國碩今天表示，工程和太陽能導電銲帶業務會受到台灣太陽能市況影響，營運重心將轉向自持太陽能案場方面，目標2年內達到70MW規模。

國碩下午召開線上法人說明會，指出目前以工程與太陽能導電銲帶業務為大宗，合計營收比重達83%，業績表現會受到台灣太陽能市況影響。

國碩表示，售電收入和維運業務每月穩定貢獻新台幣4000萬元營收，為穩定營收來源，未來營運重心將以自持太陽能案場為主，目標2年內達到70MW規模。

國碩指出，目前太陽能案場以屋頂型為主，未來將增加開發漁電和地面型案場。旗下合資公司取得南部標案，規劃將舊式平面停車場打造為複合式立體停車場，除停車位，還納入里民活動中心、日間照顧中心和羽球館等，並將在頂樓設置太陽能板。

此外，國碩取得新埔園區7500多坪用地，規劃建設2棟綠色廠辦建築，將使用太陽能、小型風電，預計2025年底完工招商。