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今國光：與美日客戶開發車載鏡頭 不缺席AR眼鏡市場

中央社／ 台北20日電
鏡頭廠今國光舉行法人說明會，今國光董事長陳慶棋表示，看好紅外線熱感應鏡頭的成長動能。中央社
鏡頭廠今國光舉行法人說明會，今國光董事長陳慶棋表示，看好紅外線熱感應鏡頭的成長動能。中央社

今國光董事長陳慶棋今天表示，看好紅外線熱感應鏡頭近3年的成長動能，也將攜手美、日客戶共同開發車載鏡頭，今國光正致力開發獨特產品，為避免相同產品造成競爭壓力，將投資開發AR眼鏡的光機和波導技術，強調在AR眼鏡市場絕不缺席。

鏡頭廠今國光今天舉行法人說明會，今國光董事長陳慶棋表示，看好紅外線熱感應鏡頭的成長動能，今年和明年會投入新台幣3至4億元的資本支出，擴充產能以滿足訂單需求，預計今年到後年會有約30%的年複合成長率，目標是超越大陸的競爭者，成為今國光重要獲利來源。

此外，車載鏡頭的部分，他表示，今國光除了現有美系大客戶，正與美國最大電動車廠、日本大型車廠共同開發車載鏡頭，預計在未來幾年會有收入貢獻。

他也提到，今國光正致力開發獨特產品，紅外線熱感應鏡頭就是一個案例，另外也將切入開發AR眼鏡的光機和波導技術開發，成為台灣首家進行此類開發的公司，強調「過去在手機領域無緣參與，但AR眼鏡絕不缺席」。

今國光總經理陳義方表示，看好AR眼鏡商機，目前正投入開發新設備，今國光預計投入3、4億元的資本支出，期望2027年可以切入美系客戶訂單。

AR 今國光 鏡頭

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