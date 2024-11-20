大股東都賣股了 鴻準盤中重挫逾8％力守月線

鴻準（2354）近期股價一度衝達99.9元的波段高價，近日雖有下跌，仍守在各均線之上，但鴻海（2317）19日代子公司寶鑫國際投資公告處分鴻準1,405.3萬股，處分利益2.03億元，大股東賣股公告一出，20日股價跳空開低走低，一度下滑至84.6元，逼近84.5元的跌停價位，5日線及月線一度都宣告失守，盤中跌幅逾8%。

鴻海代子公司寶鑫國際投資公告處分鴻準股份，交易日期從11月8日到19日，共處分1,405.3萬股，處分平均價格94.065元，交易金額13.21億元，處分利益為2.03億元，處分目的是實現投資利益，目前仍持有鴻準7.93%股權。

鴻準受惠輝達GB200出貨潮，近期股價往上走高，10月營收65.71億元，月增17.23%，年增22.77%，累計今年前10月營收491.28億元，年減27.54%；9月自結稅後純益3.46億元，年減26.99%，每股純益0.25元，第3季稅後純益9.69億元，年減9.69%，每股純益0.69元。

鴻準累計今年前三季每股純益1.9元，較去年同期每股純益2.26元衰退，主因遊戲機業務處於產品末期，加上消費性電子受大環境經濟衝擊因素影響，出貨動能減弱。

由於市場傳出鴻準切入AI水冷供應鏈，推升近期股價的表現，外界也高度關注相關進度，鴻準則是表示，AI水冷方面主要針對風扇及水冷技術，參與鴻海集團內部的水冷零組件開發，現階段已有部分產品送樣給客戶。

鴻準指出，將持續專注遊戲機、筆電等機殼本業，AI水冷散熱相關產品則在開發階段，有待持續努力；展望未來，鴻準表示，遊戲機明年狀況會比今年好，但仍要看客戶新產品在市場的反應。

鴻準早盤以88元開低，一度下滑至84.6元，5日線及月線宣告失守，盤中跌幅約8.74%，站回月線之上。