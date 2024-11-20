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建準伺服器風扇 出貨熱轉
散熱風扇大廠建準（2421）旗下高階風扇預計本季將隨著Blackwell平台一起出貨，有望挹注第4季業績成長，預料11、12月伺服器與通訊業務的營收將持續增長，產品組合將轉佳。
建準今年上半年AI伺服器占營收比約17.7%，第3季擴大至23.6%；目前伺服器營收約有三分之二來自ASIC相關風扇貢獻，三分之一是GPU伺服器風扇。
法人指出，GPU伺服器風扇的營收正加速成長，規格、單價以及毛利率都比ASIC相關風扇好，建準積極耕耘GPU伺服器市場，改善產品組合。菲律賓新廠今年2月動土，第一階段工程將於2025年8月完工，月產能估達800萬台風扇，屆時新廠約可占建準整體產能約四成左右，將成為公司營收主力。
建準為AI伺服器風扇主要供應商之一，隨著GPU伺服器新平台出貨，法人預估，建準明年營收將高個位數成長，獲利結構也將持續優化，營運動能明確。
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