鴻海處分鴻準股 挹注獲利

鴻海昨（19）日代子公司寶鑫國際投資公告處分持有的鴻準股份，交易日期從11月8日到19日，共處分1,405.3萬股，處分平均價格94.065元，交易金額為13.21億元，處分利益為2.03億元。公告指出，處分目的是實現投資利益，目前仍持有鴻準7.93%股權。

鴻準為鴻海集團旗下經營機殼業務的子公司，19日收盤價為93.8元。

截至截稿為止，鴻準發言系統並未對處分持股表回應。

鴻海集團陸續處分旗下公司持股，主要目的都是實現投資收益。鴻海旗下線束廠廣宇董事會在本月13日通過處分群創持股，公告已處分1,463.3萬股，平均處分價格為每股16.6元，交易金額為2.42億元，已實現利益1.01億元。

鴻海在7月時也代子公司寶鑫國際投資公告， 處分旗下LED廠榮創能源科技，以每股30.57元交易，總金額約為3億元，已實現利益為9,917萬元。