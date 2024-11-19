台灣大連2月EPS追上中華電 林之晨：合併效益貢獻大
台灣大哥大9、10月EPS追平中華電信，台灣大總經理林之晨表示，主要受惠合併台灣之星的效益，尤其基站整併進度超前，節省水電、租金成本，而入股精誠資訊後，對EPS也有貢獻。
台灣大哥大今天召開第3季線上法說會，第3季合併營收新台幣472億元，年成長9%；稅後淨利41.6億元，年成長達42%，每股盈餘（EPS）1.38元。
台灣大指出，第3季行動及家用寬頻兩大成長引擎穩健，與去年同期相比，行動服務營收年增26%，至163億元；家用寬頻營收年增18%，至5.9億元。
此外，台灣大近2個月EPS追平中華電信，台灣大總經理林之晨今天受訪時表示，主要驅動力是來自合併台灣之星，由於台灣大與台灣之星基地台整併進度超前，比預期進度領先3個月，節省水電、租金等成本，而入股精誠後，近兩個月對EPS也有貢獻，但相對較小，雙方也展開合作的洽談進度。
台灣大表示，自112年12月與台灣之星合併以來，持續展現整併綜效，超出年初公布的113年度業績展望預期。行動業務方面，台灣大指出，5G滲透率穩步上升，4G續約5G的月租費增幅達49%，台灣大月租用戶平均每戶貢獻金額（ARPU）年增6%，寬頻業務方面，300Mbps以上高頻寬用戶年增42%，推升家用寬頻營收年增18%。
林之晨表示，台灣大在第3季提前完成與台灣之星的網路整併，繳出財務績效，展望未來，電信本業將積極提升ARPU及降低退租率。同時攜手精誠資訊、萬里雲、AppWorks等策略夥伴，提供企業智慧解決方案，也強化momo、遊戲發行、大哥付分期服務等科技事業的競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言